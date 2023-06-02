Союз биатлонистов России обвинил Губерниева в хамстве

Союз биатлонистов России (СБР) направил письмо генеральному продюсеру «Матч ТВ» Александру Тащину с жалобой на спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. Как сообщает «Спорт-Экспресс», там заявили, что ведущий регулярно высказывает оскорбления в адрес СБР, чем наносит репутационный ущерб их сотрудничеству.

В обращении, которое подписал президент союза Виктор Майгуров, подчеркивается, что СБР всегда была открыта к конструктивному общению, однако мириться с «огульным хамством» они не станут.

Губерниев успел отреагировать на письмо в своем Telegram-канале, не согласившись с позицией СБР.

«Оказывается, журналисты не имеют право давать оценку общественной организации, в данном случае СБР! Вот оно как… А спортсмены, лишенные зарплат? Тоже права не имеют? Как интересно…» — написал он.