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Союз биатлонистов России обвинил Губерниева в хамстве

Союз биатлонистов России (СБР) направил письмо генеральному продюсеру «Матч ТВ» Александру Тащину с жалобой на спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. Как сообщает «Спорт-Экспресс», там заявили, что ведущий регулярно высказывает оскорбления в адрес СБР, чем наносит репутационный ущерб их сотрудничеству.

Союз биатлонистов России обвинил Губерниева в хамстве
© РИА Новости

В обращении, которое подписал президент союза Виктор Майгуров, подчеркивается, что СБР всегда была открыта к конструктивному общению, однако мириться с «огульным хамством» они не станут.

Губерниев успел отреагировать на письмо в своем Telegram-канале, не согласившись с позицией СБР.

«Оказывается, журналисты не имеют право давать оценку общественной организации, в данном случае СБР! Вот оно как… А спортсмены, лишенные зарплат? Тоже права не имеют? Как интересно…» — написал он.

Напомним, 26 мая Губерниев заявил, что биатлонистов из группы Юрия Каминского, а именно Ларису Куклину, Ильназа Мухамедзянова и Евгения Емерхонова лишили зарплаты в сборной России. Через несколько дней и скандала им все же выделили дополнительные зарплатные ставки.

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