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Полиция предположительно обнаружила тело пропавшего 22-летнего норвежского биатлониста

Полиция обнаружила тело неизвестного мужчины в районе Бальбергкампен в Лиллехаммере. Найденный человек подходит под описание пропавшего 22-летнего биатлониста Эйвинда Спораланда, сообщает пресс-служба полиции округа Инландет.

Полиция предположительно обнаружила тело пропавшего 22-летнего норвежского биатлониста
© РИА Новости

«1 июня полиция получила сообщение от туриста, который рассказал, что обнаружил человека, не подающего признаки жизни, в районе Бальбергкампен. Обнаруженный человек был одет в синюю куртку и красные ботинки. У нас нет оснований полагать, что это было убийство. Основная версия — несчастный случай. Мы не можем до проведения вскрытия с уверенностью сказать, что найденный мужчина — Эйвинд Спораланд. Но у нас есть все основания полагать, что это он», — говорится в заявлении полиции.

Напомним, Спораланд пропал без вести 19 марта во время чемпионата Норвегии.

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