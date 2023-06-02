$80.97-0.0386.58+0.08

В СБР подачу жалобы на Губерниева назвали реакцией на хамство

Союз биатлонистов России (СБР) считает реакцией на хамство подачу жалобы на комментатора Дмитрия Губерниева. Об этом ТАСС в пятницу сообщил глава пресс-службы СБР Сергей Аверьянов.

В СБР подачу жалобы на Губерниева назвали реакцией на хамство
© РИА Новости

Ранее в пятницу в распоряжении ТАСС оказалась копия письма главы СБР Виктора Майгурова в адрес генерального продюсера "Матч ТВ" Александра Тащина. В нем говорится, что Губерниев своими заявлениями оскорбляет СБР.

"СБР спокойно относится к критике, если она конструктивна, но журналист не должен при этом опускаться до оскорблений. Мы не могли не отреагировать на хамство", - заявил Аверьянов.

Комментируя ситуацию ТАСС, Губерниев отметил: благодаря факту подачи жалобы "вся Россия узнала, что общественной организации нельзя давать оценку".

В мае Губерниев неоднократно критиковал руководство СБР за решение оставить без зарплаты в Центре спортивной подготовки (ЦСП) Ларису Куклину, Ильназа Мухамедзянова и Евгения Емерхонова, несмотря на то что биатлонисты, по его мнению, выполнили критерии отбора в национальную команду. Позже Министерство спорта РФ сообщило, что увеличило число ставок. По заявлению Губерниева, это позволило решить проблему.

Майгуров был избран главой СБР в 2020 году на внеочередной конференции СБР. В октябре прошлого года он был переизбран на четырехлетний срок, опередив единственного конкурента - вице-президента СБР, главу Федерации биатлона Московской области Алексея Нуждова.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий