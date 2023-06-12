Норвежского биатлониста Йоханнеса Бё укусила гадюка

«Прийдя домой, я увидел, что по моей ноге течёт кровь, а затем обнаружил два укуса. Несложно было понять, что произошло. В тот момент я чувствовал себя в безопасности, и обо мне отлично позаботились в травмпункте. Буду надеяться, что получу от гадюки такие же магические суперспособности, как и Человек-паук после паучьего укуса», — приводит слова Бё NRK