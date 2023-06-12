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Норвежского биатлониста Йоханнеса Бё укусила гадюка

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал, что его укусила гадюка. Это произошло в Конгсвингере (Норвегия), прямо на территории его придомового участка.

Норвежского биатлониста Йоханнеса Бё укусила гадюка
© Betassist

«Прийдя домой, я увидел, что по моей ноге течёт кровь, а затем обнаружил два укуса. Несложно было понять, что произошло. В тот момент я чувствовал себя в безопасности, и обо мне отлично позаботились в травмпункте. Буду надеяться, что получу от гадюки такие же магические суперспособности, как и Человек-паук после паучьего укуса», — приводит слова Бё NRK

Йоханнес Бё — 17-кратный чемпион мира (7 раз в личных гонках), четырёхкратный обладатель Кубка мира в общем зачёте (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023). Первым в истории мужского биатлона выиграл 7 медалей на одном чемпионате мира — 5 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая на турнире 2023 года в Оберхофе.

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