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Биатлонист Юрий Шопин дисквалифицирован на 2 года за нарушение антидопинговых правил

Российский биатлонист Юрий Шопин дисквалифицирован на 2 года за нарушение антидопинговых правил.

Российский биатлонист дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил
© Sports.ru

Как сообщил Союз биатлонистов России (СБР), Шопин нарушил пункт 4.4 Общероссийских антидопинговых правил («Нарушение спортсменом порядка предоставления информации о местонахождении» ).

Срок дисквалификации отсчитывается с 7 июня 2023 года.

Шопину 30 лет, он неоднократный призер российских соревнований. Его лучшим результатом на Кубке мира было 31-е место в гонке преследования в сезоне-2016/17 31-е место в гонке преследования. Также в его активе победа на чемпионате мира-2018 по летнему биатлону в смешанной эстафете.

В сентябре 2022 года спортсмен объявлял о завершении карьеры.

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