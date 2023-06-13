Российский биатлонист дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил

Шопину 30 лет, он неоднократный призер российских соревнований. Его лучшим результатом на Кубке мира было 31-е место в гонке преследования в сезоне-2016/17 31-е место в гонке преследования. Также в его активе победа на чемпионате мира-2018 по летнему биатлону в смешанной эстафете.