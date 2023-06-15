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Вяльбе: хотим провести шоу с участием лыжников и биатлонистов

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что организация планирует внедрить новые форматы соревнований, а также провести шоу с участием биатлонистов.

Вяльбе: хотим провести шоу с участием лыжников и биатлонистов
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«Самые традиционные виды спорта столкнутся с проблемами в ходе поиска новых форматов. Лыжи, биатлон, лёгкая атлетика, плавание. Готовы к любым вызовам, вместе это обсуждаем. Надеюсь, удастся найти окно, чтобы организовать хорошее шоу вместе с биатлонистами», — цитирует Вяльбе «РИА Новости Спорт».

Российских и белорусских лыжников отстранили от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) после начала специальной военной операции Вооружённых сил РФ на территории Украины. 22 октября стало известно, что данное отстранение будет распространяться на весь сезон-2022/2023, включая чемпионат мира по лыжным видам спорта в Планице (Словения).

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