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Шведский биатлонист Самуэльссон заявил о желании уйти в политику после окончания карьеры

Олимпийский чемпион по биатлону 2018 года Себастьян Самуэльссон заявил, что не против попробовать себя в политике после окончания спортивной карьеры. Об этом он рассказал в интервью Expressen.

Биатлонист-чемпион Самуэльссон нашел себе занятие после завершения карьеры
© Газета.Ru

По его словам, на данный момент обсуждение этого вопроса носит лишь теоретический характер.

«Эта идея появилась у меня в голове спонтанно, но она слегка заманчива.

Думаю, что политика — это очень интересно и классно, поэтому было бы здорово в этом поучаствовать. На прошлой неделе проходили дебаты лидеров партий, мне было любопытно за ними наблюдать.

Политика мне кажется очень увлекательной, поэтому вызывает у меня большой интерес.

Посмотрим, как сложится моя жизнь в дальнейшем, но прямо сейчас я счастлив быть биатлонистом», — заявил Самуэльссон.

В 2023 году Самуэльссон стал чемпионом мира в масс-старте.

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