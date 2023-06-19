Биатлонист-чемпион Самуэльссон нашел себе занятие после завершения карьеры

Шведский биатлонист Самуэльссон заявил о желании уйти в политику после окончания карьеры
Олимпийский чемпион по биатлону 2018 года Себастьян Самуэльссон заявил, что не против попробовать себя в политике после окончания спортивной карьеры. Об этом он рассказал в интервью Expressen.
По его словам, на данный момент обсуждение этого вопроса носит лишь теоретический характер.
«Эта идея появилась у меня в голове спонтанно, но она слегка заманчива.
Думаю, что политика — это очень интересно и классно, поэтому было бы здорово в этом поучаствовать. На прошлой неделе проходили дебаты лидеров партий, мне было любопытно за ними наблюдать.
Политика мне кажется очень увлекательной, поэтому вызывает у меня большой интерес.
Посмотрим, как сложится моя жизнь в дальнейшем, но прямо сейчас я счастлив быть биатлонистом», — заявил Самуэльссон.
В 2023 году Самуэльссон стал чемпионом мира в масс-старте.