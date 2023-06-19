Губерниев: надеюсь, биатлонист Самуэльссон будет популярным политиком и остановит НАТО

«В отличие от многих наших спортсменов, которые пошли в политику, Самуэльссон не будет плыть по течению. Себастьян — человек со своим собственным мнением, частенько в каждой бочке затычка, но для политика это хорошо.



Буду ему желать всяческих удач, он образованный парень со своими убеждениями, которые он неоднократно отстаивал. В том числе и публично. Мы с ним тоже много дискутировали в свое время.



Поскольку я самый популярный комментатор, он мне сказал, что как то мониторил мои слова и понял, что я все четко подразделяю. В чем то соглашаюсь с ним, в чем то — нет, но спортивная часть остается неизменной — он выдающийся спортсмен. Будет интересно, к какой партии он придет и будет отстаивать свои убеждения, пока я этого не понимаю.



Надеюсь, что он будет популярным политиком, может быть, даже принесет пользу человечеству, остановив распространение НАТО», — сказал Губерниев.