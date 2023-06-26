Биатлонистка Нигматуллина получила диплом олимпийского университета

Призер Олимпийских игр в Пекине биатлонистка Ульяна Нигматуллина завершила годичное обучение в Российском международном олимпийском университете (РМОУ) по направлению «Управление в спорте», сообщил руководитель пресс службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов в Telegram канале.

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29 летняя спортсменка получила диплом по спортивному администрированию. В ноябре 2022 года Нигматуллина рассказала «Матч ТВ», что планирует продолжать карьеру по специальности и «дойти до уровня МОК».

В начале ноября 2022 года Нигматуллина объявила, что пропустит сезон 2022/23 из за беременности.