Белорусская чемпионка Европы по биатлону будет представлять Россию

Белорусская биатлонистка Елена Кручинкина в июле 2021 года перейдет в состав сборной Тюменской области и будет представлять Россию, рассказал тренер команды Максим Кугаевский. Об этом пишет РБК.

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По данным телеканала, Кручинкиной 28 лет. В ее активе - золотая медаль Чемпионата Европы 2020 года в гонке преследования на 10 км.

Кугаевский пояснил, что Елена обратилась к нему в мае 2023 года с просьбой принять в тюменскую команду. Он добавил, что был вынужден отклонить просьбу спортсменки, так все пять вакансий женской команды были заполнены.

По словам тренера, в июне Люба Калинина приняла решение перейти в сборную Татарстана. Таким образом, уточнил он, одно место освободилось.

Руководитель Белорусской федерации биатлона Адриан Цибульский, заметил Кугаевский, разрешил спортсменке перейти в российскую команду.