У Союза биатлонистов России отсудили более 10 млн рублей

СБР проиграл два судебных процесса юридическим лицам, которые оказывали ему бухгалтерское и юридическое сопровождение
Речь об аудиторской фирме «Кэнсалтинг-Сервис» и индивидуальном предпринимателе Ольге Рогач. В 2021 году СБР решил отсудить у этих юрлиц 5,15 млн и 2 млн рублей соответственно. После разбирательств арбитражные суды полностью отклонили иски СБР и присудили выплатить «Кэнсалтинг-Сервис» 5,15 млн рублей, индивидуальному предпринимателю Ольге Рогач – 5,23 млн рублей.
«В СБР я пришел в 2018 году, когда президентом был Владимир Драчев. Проанализировав затраты организации, я пришел к выводу, что на бухгалтерские и юридические услуги уходит слишком много средств, поэтому перевел их на аутсорсинг, сократив расходы вдвое.
Потом Майгуров и новый исполнительный директор Александр Пак взбрыкнули. Смысл обоих исков примерно одинаковый: через юрлица я якобы уводил деньги и присваивал их себе. Оснований для этого не было никаких, напротив, благодаря этому траты СБР сократились вдвое. Я немного этому огорчился и решил через юрлица подать встречные иски.
Дело в том, что контракты с ними носили бессрочный характер. Если у вас договор с телефонной станцией, то вы будете платить абонентскую плату до тех пор, пока не уведомите об отказе. Услуги продолжали оказываться, от них никто не отказывался, поэтому во встречном иске им и выставили финансовые претензии.
Поскольку они меня вывели из себя, я инициировал два новых дела – буду добиваться компенсации за работу адвокатов. Но на большие деньги не претендую – речь максимум о половине миллиона рублей.
Кто их вообще заставлял изначально затевать эти судебные дела? Видимо, таким образом они решили отомстить мне за критику в их адрес. Других причин я не вижу», – сказал Голиков, покинувший СБР в 2020 году.
Он отметил, что в 2020 году подписал с новым руководством СБР соглашение, в котором стороны обговорили условия расторжения его трудового договора. Они отказались от взаимных претензий, в качестве компенсации Голиков получил около миллиона рублей, которые, по его словам, впоследствии новое руководство СБР тоже безрезультатно пыталось отсудить.
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