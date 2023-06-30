У Союза биатлонистов России отсудили более 10 млн рублей

«В СБР я пришел в 2018 году, когда президентом был Владимир Драчев. Проанализировав затраты организации, я пришел к выводу, что на бухгалтерские и юридические услуги уходит слишком много средств, поэтому перевел их на аутсорсинг, сократив расходы вдвое.



Потом Майгуров и новый исполнительный директор Александр Пак взбрыкнули. Смысл обоих исков примерно одинаковый: через юрлица я якобы уводил деньги и присваивал их себе. Оснований для этого не было никаких, напротив, благодаря этому траты СБР сократились вдвое. Я немного этому огорчился и решил через юрлица подать встречные иски.



Дело в том, что контракты с ними носили бессрочный характер. Если у вас договор с телефонной станцией, то вы будете платить абонентскую плату до тех пор, пока не уведомите об отказе. Услуги продолжали оказываться, от них никто не отказывался, поэтому во встречном иске им и выставили финансовые претензии.



Поскольку они меня вывели из себя, я инициировал два новых дела – буду добиваться компенсации за работу адвокатов. Но на большие деньги не претендую – речь максимум о половине миллиона рублей.



Кто их вообще заставлял изначально затевать эти судебные дела? Видимо, таким образом они решили отомстить мне за критику в их адрес. Других причин я не вижу», – сказал Голиков, покинувший СБР в 2020 году.