Легендарный биатлонист Бьорндален рассказал о своей детской мечте

«Я мечтал об этом в 12 лет. В то время я был фермером и не хотел им остаться в будущем. Я хотел жить за счёт биатлона и стать лучшим биатлонистом в мире. В 12 лет я еще не знал, что это изменит мою жизнь. Мечта была, и она сбылась. Я был на 100% уверен, что выиграю Чемпионат мира, но 40 медалей или 13 олимпийских медалей – никогда в жизни я не мог об этом подумать! Никогда! Или столько побед на Кубке мира! Никогда. Но этот спорт изменил мою жизнь: это была моя мечта с 12 лет!» – приводит слова Бьорндалена Международного союза биатлонистов.