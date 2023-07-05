FFS выступила с заявлением по поводу обвинений в адрес биатлонистки Симон

«Национальная дисциплинарная комиссия по внутренним делам сборной Франции по биатлону была собрана для рассмотрения этого дела 1 июня. В результате изучения дела комиссия сочла, что только результаты уголовного расследования позволят установить, доказаны ли обвинения, выдвинутые в адрес Симон.



Столкнувшись со сложностью и формальностью фактов, а также с противоречивыми заявлениями разных сторон, члены комиссии постановили, что не располагают достаточными сведениями для проведения внутреннего расследования. FFS в дальнейшем не будет комментировать эту ситуацию», — говорится в заявлении.