Словацкая биатлонистка Ивона Фиалкова объявила о завершении карьеры

«Здравствуйте, друзья. Принять решение о завершении биатлонной карьеры совсем непросто, поэтому я пишу этот пост только сейчас, летом.



Мой путь профессионального спортсмена подходит к концу. Я приняла решение, исходя из личных соображений, а также по состоянию здоровья», – написала Фиалкова в соцсети.