Российская биатлонистка призналась, что не хочет возвращаться в сборную

Российская биатлонистка Виктория Сливко призналась, что не хочет возвращаться в сборную после того, как ушла в индивидуальные тренировки. Ее слова приводит «Чемпионат».

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«Возвращение в сборную России? О нет! В команду я точно не хочу, даже мысли такой не было», — сказала Сливко.

Сливко заняла первое место в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР) по итогам сезона-2022/2023. Она является чемпионкой Европы в сингл-миксте 2016 года. В сезоне-2018/2019 Сливко выступала на Кубке IBU и завоевала «Большой хрустальный глобус».

Международный союз биатлонистов (IBU) весной прошлого года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре организация продлила их отстранение.