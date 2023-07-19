Резцова: Виролайнен не дают выступать за Финляндию, потому что она русская

«Откровенно говоря, я не знаю, почему Даша до сих пор тренируется за свой счёт. Наверно, никто в Финляндии не проводит сборы. Не общалась с ней на эту тему.



В целом сейчас всё нормально. Обидно лишь за то, что Даша в прошлом сезоне хотела выступить за Финляндию, а её просто не пускают, несмотря на наличие финского гражданства. Думаю, что это только потому, что она из России. Её кандидатуру долго рассматривали, но в итоге всё зависло. Тем не менее она сейчас вовсю тренируется в надежде ещё посоревноваться», — цитирует Резцову «Матч ТВ».