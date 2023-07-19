Биатлонистка Богалий заявила, что не писала доносов на комментатора Губерниева

Богалий заявила, что не писала доносов на комментатора Губерниева
Член исполкома Союза биатлонистов России Анна Богалий отреагировала на слова комментатора Дмитрия Губерниева.
Ранее специалист заявил, что боролся за зарплаты биатлонистов, отстаивал их права, но после доноса Богалий и Носковой, на Губерниева поступила жалоба. Глава СБР Виктор Майгуров подписал обращение к генеральному продюсеру «Матч ТВ», заявив об «огульном хамстве» со стороны комментатора Дмитрия.
«Я никакого доноса на него не писала. Это позиция Губерниева. Могу лишь пожелать ему побольше доброго, светлого. Разрушить можно всё, что угодно, очень легко. Создавать сложнее. Я ничего разрушительного не предлагаю и не предпринимаю. Все направлено на созидание и на то, чтобы было лучше биатлонистам», — цитирует Богалий «Спорт-Экспресс».