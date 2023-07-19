Биатлонистка Богалий заявила, что не писала доносов на комментатора Губерниева

«Я никакого доноса на него не писала. Это позиция Губерниева. Могу лишь пожелать ему побольше доброго, светлого. Разрушить можно всё, что угодно, очень легко. Создавать сложнее. Я ничего разрушительного не предлагаю и не предпринимаю. Все направлено на созидание и на то, чтобы было лучше биатлонистам», — цитирует Богалий «Спорт-Экспресс».