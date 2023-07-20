Устюгов рассказал о сильных болях из-за повышенного гемоглобина

Российский биатлонист Евгений Устюгов на заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) рассказал о своей болезни, связанной с повышенным гемоглобином. Его слова передает РИА Новости.
«Не буду врать, я видел спортсменов с таким же высоким уровнем гемоглобина. Тем не менее они присутствуют, но почему то рассматривают только мое дело. Я за ночь просыпаюсь минимум раз в час. Любой терапевт поймет, когда онемевают пальцы на ногах, на руках. Каждый раз приходится просыпаться и чувствовать эти боли. Стоит мне постоять на одном месте босиком на асфальте или на полу, у меня ноги выглядят как у инвалида или трупа, полностью синие, переполненные гемоглобином», — сказал Устюгов.
Устюгов является двукратным олимпийским чемпионом 2010 и 2014 годов. Также в его активе по два серебря чемпионатов мира и Европы.
11 февраля 2020 года Международный союз биатлонистов (IBU) признал Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил. Спортсмен дисквалифицирован на два года. Позже он был лишен двух золотых наград Олимпиады, а вместе с ним без медалей осталась мужская эстафетная команда, в составе которой он выступал на Играх 2014 года.