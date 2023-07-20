Устюгов рассказал о сильных болях из-за повышенного гемоглобина

«Не буду врать, я видел спортсменов с таким же высоким уровнем гемоглобина. Тем не менее они присутствуют, но почему то рассматривают только мое дело. Я за ночь просыпаюсь минимум раз в час. Любой терапевт поймет, когда онемевают пальцы на ногах, на руках. Каждый раз приходится просыпаться и чувствовать эти боли. Стоит мне постоять на одном месте босиком на асфальте или на полу, у меня ноги выглядят как у инвалида или трупа, полностью синие, переполненные гемоглобином», — сказал Устюгов.