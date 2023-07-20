Российский биатлонист может остаться инвалидом

«У него ферритин доходит до 499. Это много. Конечно, прежде всего надо идти к гематологу и разбираться с функцией костного мозга, какое кроветворение там идет. Повышенный гемоглобин опасен образованием тромбов в мелких сосудах. Из-за этого могут быть инсульты, инфаркты и прочие заболевания. Это нужно срочно лечить. Если это заболевание запустить, можно остаться инвалидом», — сказал Карабиненко.