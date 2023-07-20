Российский биатлонист может остаться инвалидом

Врач Карабиненко заявил, что биатлонист Устюгов может остаться инвалидом, если запустит свою болезнь
Доктор медицинских наук, пульмонолог и терапевт Александр Карабиненко рассказал о последствиях для биатлониста Евгения Устюгова его болезни, связанной с повышенным гемоглобином. Его слова передает «Спорт-Экспресс».
«У него ферритин доходит до 499. Это много. Конечно, прежде всего надо идти к гематологу и разбираться с функцией костного мозга, какое кроветворение там идет. Повышенный гемоглобин опасен образованием тромбов в мелких сосудах. Из-за этого могут быть инсульты, инфаркты и прочие заболевания. Это нужно срочно лечить. Если это заболевание запустить, можно остаться инвалидом», — сказал Карабиненко.
Устюгов является двукратным олимпийским чемпионом 2010 и 2014 годов. Также в его активе по два серебря чемпионатов мира и Европы.
11 февраля 2020 года Международный союз биатлонистов (IBU) признал Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил. Спортсмен дисквалифицирован на два года. Позже он был лишен двух золотых наград Олимпиады, а вместе с ним без медалей осталась мужская эстафетная команда, в составе которой он выступал на Играх 2014 года.