Биатлонист Латыпов назвал плюсы и минусы объединения групп в сборной России

Призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов рассказал «Матч ТВ», что после объединения мужских сборных конкуренция стала выше, но при этом тренеры могут упустить нюансы в подготовке из большого числа спортсменов.
Ранее было объявлено, что группы Юрия Каминского и Сергея Башкирова будут объединены в одну команду. Сбор на Семинском перевале — первый для сборников в таком составе.
— Как изменились тренировки после объединения групп Каминского и Башкирова?
— Для нас изменений никаких: методика та же, только народу стало больше. Пока еще не все привыкли, потому что у нас этот сбор — первый в таком составе. Ребятам, которые были в группе Башкирова, наверное, нужно немного привыкнуть к новому плану. Пока мы все притираемся друг к другу.
— Говорят, что так конкуренция выше.
— С одной стороны, да, с другой — есть и минусы. Когда много народу, некоторые нюансы тренеры могут упустить. В маленькой группе, где 5–6 человек, тренеру легче. В этом, наверное, минус, а в конкуренции — плюс, — сказал Латыпов «Матч ТВ».
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