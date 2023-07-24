Биатлонист Латыпов назвал плюсы и минусы объединения групп в сборной России

Призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов рассказал «Матч ТВ», что после объединения мужских сборных конкуренция стала выше, но при этом тренеры могут упустить нюансы в подготовке из большого числа спортсменов.

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Ранее было объявлено, что группы Юрия Каминского и Сергея Башкирова будут объединены в одну команду. Сбор на Семинском перевале — первый для сборников в таком составе.

— Как изменились тренировки после объединения групп Каминского и Башкирова?

— Для нас изменений никаких: методика та же, только народу стало больше. Пока еще не все привыкли, потому что у нас этот сбор — первый в таком составе. Ребятам, которые были в группе Башкирова, наверное, нужно немного привыкнуть к новому плану. Пока мы все притираемся друг к другу.

— Говорят, что так конкуренция выше.