Биатлонист Томшин рассказал о межсезонных сборах

Биатлонист Томшин: «На сборах слышу много: «Это не так, то не так. Это поправь, то поправь». Но я это ценю, помогает корректировать технику»
Российский биатлонист Василий Томшин в эфире «Матч ТВ» рассказал, что на межсезонных сборах прибавил в технике катания на лыжах благодаря работе с тренерами.
С 1 июля тренировочные группы Сергея Башкирова и Юрия Каминского были объединены. Общее методическое руководство взял на себя Каминский. Сборы проходят в УТЦ «Семинский перевал» на Алтае.
— Очень тяжело влиться в коллектив. Постоянно со стороны тренеров, спортсменов какие то ущемления, насмешки и ужимки. Я как бы много команд уже поменял, поэтому стрессоустойчивость наработана. На самом деле, если без шуток, команда очень хорошая, крутая. Коллектив сплоченный и целеустремленный. Чувствуется, что все на своем месте и все помогают тебе развиваться и работать.
В последнее время слышу много: «Это не так, то не так. Это поправь, то поправь». Но это я ценю, это положительно влияет на меня, помогает корректировать технику. Самочувствие хорошее. Высота здесь подходящая. Юрий Михайлович (Каминский) говорит, что это то, что надо. В плане функционала сложно оценить свое состояние, но в плане техники можно понять, что я добавил, — сказал Томшин в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».
Биатлонист Томшин: «На сборах слышу много: «Это не так, то не так. Это поправь, то поправь». Но я это ценю, помогает корректировать технику»
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