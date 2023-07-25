Биатлонист Томшин рассказал о межсезонных сборах

— Очень тяжело влиться в коллектив. Постоянно со стороны тренеров, спортсменов какие то ущемления, насмешки и ужимки. Я как бы много команд уже поменял, поэтому стрессоустойчивость наработана. На самом деле, если без шуток, команда очень хорошая, крутая. Коллектив сплоченный и целеустремленный. Чувствуется, что все на своем месте и все помогают тебе развиваться и работать.



В последнее время слышу много: «Это не так, то не так. Это поправь, то поправь». Но это я ценю, это положительно влияет на меня, помогает корректировать технику. Самочувствие хорошее. Высота здесь подходящая. Юрий Михайлович (Каминский) говорит, что это то, что надо. В плане функционала сложно оценить свое состояние, но в плане техники можно понять, что я добавил, — сказал Томшин в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».