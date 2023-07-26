Глава СБР Виктор Майгуров объявил о сотрудничестве с новым крупным спонсором

«Расставание с «Газпромом» было ожидаемым. В текущей ситуации «Газпром» вынужден вносить коррективы в свои приоритеты в области поддержки спорта. Биатлон далеко не единственный в этом ряду.



Но мы ищем новые возможности и не сидим сложа руки. С нового сезона спонсором СБР становится крупнейший частный банк нашей страны – «Альфа-Банк». В ближайших планах официальная презентация нашего партнёрства, сейчас дорабатываем его визуальную составляющую. Уже на первом этапе Кубка Содружества, который пройдёт в Сочи в начале сентября, присутствие «Альфа-Банка» обещает быть очень заметным», — сказал Майгуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.