Глава СБР Майгуров высказался об отношениях с IBU

«Несмотря ни на что мы остаемся страной-членом IBU и должны уважать правила соревнований и мероприятий Международного союза биатлонистов. Наша позиция – российские биатлонисты отстранены от международных стартов незаслуженно, по политическим мотивам, никаких правил IBU мы не нарушали. Зачем же сейчас на ровном месте идти на сознательное нарушение и давать повод для каких-то обоснованных санкций?» — сказал Майгуров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.