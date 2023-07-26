Майгуров высказался о судебных исках, связанных с СБР

«Не сказал бы, что это меня нервирует. Обращаться в суд – право любого гражданина. СБР действительно является участником нескольких судебных процессов. 24 июля Хамовнический суд отклонил иск к СБР бывшего главы Федерации биатлона Иркутской области Александра Еслева, который оспаривал решения сразу двух Конференций СБР и правомочность Устава. Это уже не первое подобное решение суда в пользу СБР. Самый большой негативный эффект от этих процессов в том, что создают определённую ауру вокруг биатлона, которая точно не идёт на пользу нашему виду спорта», — сказал Майгуров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.