Тренер Каминский рассказал об ошибках биатлонистов из группы Башкирова

— Конечно, потеряли. Лучше бы они все сразу с нами проделали этот путь. Есть средства и методы, которые мы начинаем использовать еще в мае. Что то они в группе Башкирова делали. Нельзя сказать, что для них все радикально новое: принципиальная направленность тренировочного процесса похожая, но в методах различия есть. Ну и получается, что ребята немного отстали, особенно в некоторых технических упражнениях. Исправлять ошибки в технике нужно в начале подготовительного периода, а затем дальше уже шлифовать. А сейчас нам приходится исправлять ошибки у некоторых спортсменов. Почему этого не делали до объединения групп? Не знаю, пока не разговаривали. Но это сейчас не самое главное для меня, важнее — их исправить, все силы направляем на это, — сказал Каминский «Матч ТВ».