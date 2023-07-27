Тренер Каминский рассказал об ошибках биатлонистов из группы Башкирова

«Биатлонисты группы Башкирова отстали в технике. Исправляем то, что нужно было сделать в мае» — Каминский
Тренер сборной России Юрий Каминский рассказал «Матч ТВ», что после объединения его группы с командой Сергея Башкирова ему приходится исправлять ошибки в технике у биатлонистов, которые не работали с ним.
С 12 июля на Семинском перевале группы Каминского и Башкирова проводят первый объединенный сбор. Далее команда будет тренироваться под руководством Каминского, Башкиров вошел в тренерский штаб мужской сборной.
— Что изменилось в вашей работе после того, как две команды стали одной?
— Принципиальных изменений нет, только если больше народу стало. Но с новыми ребятами приходится сейчас делать ту работу, которую мы со своими спортсменами делали в мае.
— Они потеряли время?
— Конечно, потеряли. Лучше бы они все сразу с нами проделали этот путь. Есть средства и методы, которые мы начинаем использовать еще в мае. Что то они в группе Башкирова делали. Нельзя сказать, что для них все радикально новое: принципиальная направленность тренировочного процесса похожая, но в методах различия есть. Ну и получается, что ребята немного отстали, особенно в некоторых технических упражнениях. Исправлять ошибки в технике нужно в начале подготовительного периода, а затем дальше уже шлифовать. А сейчас нам приходится исправлять ошибки у некоторых спортсменов. Почему этого не делали до объединения групп? Не знаю, пока не разговаривали. Но это сейчас не самое главное для меня, важнее — их исправить, все силы направляем на это, — сказал Каминский «Матч ТВ».