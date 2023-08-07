Биатлонистка Дюжева рассказала, что столкнулась с медведем на тренировке
Российская биатлонистка Кира Дюжева рассказала, как вместе с сестрой во время тренировки нарвалась на медведя. Ее слова передает Sport24.
«Мы с сестрой были на тренировке, это была контрольная кроссом. Я тогда бегала по песку босиком. После нее мы шли в сторону нашей деревни, и я смотрю вниз себе под ноги, поднимаю в моменте голову и вижу медведя. Он стоял в стороне, куда мы направлялись. Я впала в ступор, встала на месте и выпала из реальности.
Cеcтра меня еле-еле пробудила cвоим криком. Мы побежали в другую cторону, до ближайшей деревни было неcколько километров. Это была веcна, медведи, по cути, тогда только проcнулиcь, я не знаю, почему он не побежал за нами. Когда я оглянулаcь, он cтоял на задних лапах и cмотрел нам вcлед.
Это было ужасно страшно. Только потом, когда нас подобрал мотоциклист, я поняла, что могло произойти. Это был момент на грани жизни и смерти», — рассказала спортсменка.
В новом биатлонном сезоне Кира Дюжева пополнила тренировочную группу Михаила Шашилова. Изначально она находилась в списках юниорской сборной, но в итоге оказалась у опытного специалиста.
Международный союз биатлонистов (IBU) весной прошлого года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре организация продлила их отстранение.