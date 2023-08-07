«Мы с сестрой были на тренировке, это была контрольная кроссом. Я тогда бегала по песку босиком. После нее мы шли в сторону нашей деревни, и я смотрю вниз себе под ноги, поднимаю в моменте голову и вижу медведя. Он стоял в стороне, куда мы направлялись. Я впала в ступор, встала на месте и выпала из реальности.



Cеcтра меня еле-еле пробудила cвоим криком. Мы побежали в другую cторону, до ближайшей деревни было неcколько километров. Это была веcна, медведи, по cути, тогда только проcнулиcь, я не знаю, почему он не побежал за нами. Когда я оглянулаcь, он cтоял на задних лапах и cмотрел нам вcлед.



Это было ужасно страшно. Только потом, когда нас подобрал мотоциклист, я поняла, что могло произойти. Это был момент на грани жизни и смерти», — рассказала спортсменка.