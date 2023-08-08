Украинская биатлонистка выступила против возвращения россиян на турниры

"Да, конечно, обсуждаем. Мы вообще не поддерживаем эту идею. Никакого нейтрального флага, потому что многие российские спортсмены поддерживают военную спецоперацию, они об этом говорят. Поэтому мы категорически говорим: "Нет". Мы не будем их воспринимать у себя в спорте, мы даже не можем представить, как это может происходить, когда есть оружие, есть все. Если кто-то кого-то спровоцирует – может быть многое", - сказала Кипяченкова.