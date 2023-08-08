Украинская биатлонистка выступила против возвращения россиян на турниры

Биатлонистка сборной Украины Любовь Кипяченкова высказалась против выступления российских спортсменов под нейтральным флагом. Ее слова передает Tribuna.by.
"Да, конечно, обсуждаем. Мы вообще не поддерживаем эту идею. Никакого нейтрального флага, потому что многие российские спортсмены поддерживают военную спецоперацию, они об этом говорят. Поэтому мы категорически говорим: "Нет". Мы не будем их воспринимать у себя в спорте, мы даже не можем представить, как это может происходить, когда есть оружие, есть все. Если кто-то кого-то спровоцирует – может быть многое", - сказала Кипяченкова.
Международный союз биатлонистов (IBU) весной прошлого года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре организация продлила их отстранение.
В конце марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.