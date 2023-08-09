Глава СБР рассказал, планируется ли возвращение российских биатлонистов на международные старты

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что Международный союз биатлонистов (IBU) не планирует возвращать россиян на международные старты даже под нейтральным флагом, передает РИА Новости.
«Все в диалоге с IBU, но пока они отвечают, что у них нет причин, чтобы возвращать нас к соревнованиям. Не идет речи даже о нейтральном статусе», — сказал Майгуров.
Международный союз биатлонистов (IBU) весной прошлого года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре организация продлила их отстранение.
В конце марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.