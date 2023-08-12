На Украине призвали исключить Россию из спортивных федераций

На Украине призвали исключить из международных союзов спортивные федерации России и Белоруссии. С таким требованием выступил Иван Крулько, - президент украинской федерации биатлона, сообщает РИА Новости .

«Нужно не просто запрещать участие российским и белорусским спортсменам в международных соревнованиях, но и исключать их спортивные федерации из международных союзов», - заявил Крулько.

До этого союз биатлонистов IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от своих соревнований.

В марте исполком МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям россиян как нейтральных атлетов. При этом чиновники МОК предложили отказывать россиянам, поддержавшим СВО и связанным с вооруженными силами, а также российским сборным в командных дисциплинах.