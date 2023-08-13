Васильев отреагировал на призыв Федерации биатлона Украины к отстранению россиян
Советский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на призыв Федерации биатлона Украины к исключению россиян из всех международных спортивных союзов, как это ранее сделал Международный союз биатлонистов (IBU). Позицию украинской федерации вчера, 12 августа, высказал её глава Иван Крулько.
«Сейчас балаболов такое количество, что даже теряешься в их фамилиях. Очень хорошо знаю Владимира Брынзака, который десятилетиями возглавлял Федерацию биатлона Украины, а это кто такой, я даже не знаю. Возможно, такими заявлениями он пытается сделать себе имя или выслужиться перед руководством в Киеве. Понятно, что это обычная пиар-акция, за ней ничего не стоит.
Россию полностью исключить из международного олимпийского движения невозможно. Конечно, сейчас нам очень сильно напакостили, но постепенно всё будет вставать на свои места, и мне интересно, как будут вести себя все эти говоруны и болтуны, когда всё встанет на свои места», — приводит слова Васильева ТАСС.