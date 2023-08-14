Биатлонист Кристиансен рассказал о неудачном опыте в трейлраннинге

«Это был 32-километровый кошмар. Все начиналось хорошо, я бодро стартовал – прямо как в биатлонном спринте на 10 километров. Но мне не стоило этого делать.



Мне понадобилась помощь, и ее оказали местные жители, другие участники и несколько представителей Красного Креста. Мне давали таблетки, бананы, воду и колу, но мало что помогало.



Это, вероятно, мой самый тяжелый спортивный опыт. У меня наступил тотальный коллапс, скованность в мышцах», – рассказал Кристиансен.