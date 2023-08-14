Биатлонист Кристиансен рассказал о неудачном опыте в трейлраннинге

Кристиансен о забеге в трейлраннинге: «Это, вероятно, мой самый тяжелый спортивный опыт. У меня наступил тотальный коллапс»
Биатлонист Ветле Шостад Кристиансен рассказал о неудачном опыте в трейлраннинге.
В июле норвежец участвовал в 32-километровом забеге Lofoten Skyrace на Лофотенских островах. Он преодолел дистанцию за 4 часа 14 минут 25 секунд, при этом его опередила даже партнерша по сборной Норвегии Ингрид Ланмарк Тандревольд (3.39,47).
«Это был 32-километровый кошмар. Все начиналось хорошо, я бодро стартовал – прямо как в биатлонном спринте на 10 километров. Но мне не стоило этого делать.
Мне понадобилась помощь, и ее оказали местные жители, другие участники и несколько представителей Красного Креста. Мне давали таблетки, бананы, воду и колу, но мало что помогало.
Это, вероятно, мой самый тяжелый спортивный опыт. У меня наступил тотальный коллапс, скованность в мышцах», – рассказал Кристиансен.
Кристиансен об участии в трейлраннинге: «Это, вероятно, мой самый тяжелый спортивный опыт. У меня случился тотальный коллапс»
Кучеров – 3-й в топ-20 лучших вингеров НХЛ, Капризов – 7-й, Овечкин – 8-й, Панарин – 9-й. Пастрняк возглавил список, Мэттью Ткачак – 2-й
Экс-тренер «Шахтера» Фонсека призвал португальские клубы не продавать игроков в РПЛ из-за ситуации на Украине