Глава СБР рассказал о подготовке к новому сезону

Глава СБР Виктор Майгуров рассказал о подготовке к новому сезону
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, как проходит подготовка спортсменов к новому сезону.
«Мы продолжаем два основных направления — подготовка наших команд и поддержка региональный организаций. Все идёт по намеченному плану. Команды тренировались и тренируются не только в России, но и Беларуси. В этом году ещё были в Казахстане, остались довольны условиями. Через две с половиной недели первый старт — Кубок Содружества. В том году этот турнир был востребован.
В ежедневном режиме обращаемся с региональными организациями. Оказываем не только финансовую поддержку, но и консультационные моменты по некоторым вопросам. Я совершил много командировок, чтобы решать те или иные вопросы по развитию нашего спорта», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.