Глава СБР рассказал о подготовке к новому сезону

«Мы продолжаем два основных направления — подготовка наших команд и поддержка региональный организаций. Все идёт по намеченному плану. Команды тренировались и тренируются не только в России, но и Беларуси. В этом году ещё были в Казахстане, остались довольны условиями. Через две с половиной недели первый старт — Кубок Содружества. В том году этот турнир был востребован.



В ежедневном режиме обращаемся с региональными организациями. Оказываем не только финансовую поддержку, но и консультационные моменты по некоторым вопросам. Я совершил много командировок, чтобы решать те или иные вопросы по развитию нашего спорта», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.