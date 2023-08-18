Тренер Виролайнен оценил переход биатлонистки в сборную Финляндии

«В России ее три года не рассматривали в сборную, никаких не было предложений. Ну а раз появилась возможность выступать за Финляндию, она решила воспользоваться, ведь россиян никуда не пускают и непонятно, когда пустят.



На последних сборах Дарья выглядела хорошо, молодец», — заявил Мякишев.