Тренер Виролайнен оценил переход биатлонистки в сборную Финляндии

Тренер Виролайнен назвал хорошей новостью переход в сборную Финляндии
Леонид Мякишев, тренер биатлонистки Дарьи Виролайнен, назвал хорошей новостью переход спортсменки в сборную Финляндии. Его слова приводит «Матч ТВ».
По его мнению, разрешение выступать за финскую сборную для 34-летней биатлонистки является одним из последних шансов вернуться на этапы Кубка мира.
«В России ее три года не рассматривали в сборную, никаких не было предложений. Ну а раз появилась возможность выступать за Финляндию, она решила воспользоваться, ведь россиян никуда не пускают и непонятно, когда пустят.
На последних сборах Дарья выглядела хорошо, молодец», — заявил Мякишев.
Виролайнен пропустила последние пять сезонов в Кубке мира, а на старт не выходила с 2020 года. Из России биатлонистка выехала в 2016-м году, а финский паспорт получила в 2021-м году.