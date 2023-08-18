Васильев отказался считать биатлонистку Виролайнен предательницей России

«Виролайнен уже было сложно выступать за сборную России, а тут появилась возможность выступать за другую страну, это здорово. Тем более у нее супруг — этнический финн.



Нет повода считать ее предательницей, никакого противоречия в этом нет. Она поехала за своим мужем, этническим финном, так что здесь все логично», — заявил Васильев.