Васильев отказался считать биатлонистку Виролайнен предательницей России

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в беседе с «Матч ТВ» заявил, что положительно относится к переходу Дарьи Виролайнен в сборную Финляндии.
По его словам, в последние годы Дарья выпала из состава национальной сборной России, поэтому в ее переходе в другую сборную нет ничего страшного.
«Виролайнен уже было сложно выступать за сборную России, а тут появилась возможность выступать за другую страну, это здорово. Тем более у нее супруг — этнический финн.
Нет повода считать ее предательницей, никакого противоречия в этом нет. Она поехала за своим мужем, этническим финном, так что здесь все логично», — заявил Васильев.
Виролайнен пропустила последние пять сезонов в Кубке мира, а на старт не выходила с 2020 года. Из России биатлонистка выехала в 2016-м году, а финский паспорт получила в 2021-м году.