Самуэльссон планирует изменить конструкцию винтовки, чтобы стрелять быстрее

«Я много работал, чтобы сократить время стрельбы. Цель состоит в том, чтобы сократить среднее время на три секунды как на лёжке, так и на стойке. У меня будет новое ложе на винтовке, почти всё оружие новое. Кроме того, я много тренируюсь, делая специальные упражнения. Также необходимо уметь смело и агрессивно вести себя на стрельбище.



Гонки на лыжероллерах в Соллефтео станут хорошим испытанием. Думаю, я буду стрелять лучше, если буду стрелять быстрее. Если я смогу стрелять на шесть секунд быстрее в спринте, это значительно повлияет на результат. Тенденция уже много лет такова, что люди стреляют всё быстрее и быстрее. Я чувствую, что немного отстал, поэтому теперь хочу разобраться с этим», — приводит слова Самуэльссона SVT.