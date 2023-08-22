Биатлонистка Резцова высказалась о решении дочери выступать за Финляндию

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в эфире «Матч ТВ» заявила, что ее дочь биатлонистка Дарья Виролайнен и дальше бы выступала за Россию, если бы была возможность участвовать в международных соревнованиях.

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В пятницу стало известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил Виролайнен представлять Финляндию на международном уровне. Спортсменка живет в Финляндии с 2016 года. В 2021 году она получила гражданство этой страны. Виролайнен — чемпионка Европы в одиночной смешанной эстафете и двукратный серебряный призер этапов Кубка мира.

— Как ваше здоровье?

— Все слава богу, живы здоровы, будем зимой на лыжах кататься.

— Как Дарья? Какие эмоции от того, что она выступит за сборную Финляндии?

— Мы с ней на связи. В прошлом году она очень хотела [выступать], потому что там живет давно, имеет финское гражданство. В прошлом году не вышло. Сейчас она довольна, ей очень хочется продлить карьеру. Нас же, россиян, никуда не пускают. А так бы она за Россию выступала.

— Вы можете приехать туда?

— Пускают, могу приехать. Родителям разрешают.

— Как реагируют в прессе? Что говорят болельщики?

— Думаю, к зиме в прессе начнут как то обсуждать это больше. Но она имеет право. У нее двойное гражданство: России и Финляндии. Она будет выступать за Финляндию пусть не с таким желанием, но чтобы продлить карьеру в том спорте, которому она посвятила столько времени. Хочет закончить выступления на позитивной ноте.

— Видите ли какой то свет в конце тоннеля для россиян?

— Я надежды на Олимпиаду в ближайшее время не вижу, к сожалению. В дальнейшем возможно. Очень жаль. Страдают наши спортсмены из за политики. Спорт — одно, политика — другое. Спортивный путь недолог. Они шли к своим вершинам с пеленок. Дайте им чуть чуть проявить себя!

— Стоит ли соглашаться россиянам поехать без флага и гимна на Игры?