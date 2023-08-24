Виролайнен рассказала об эмоциях после отказа от российского гражданства

Экс-россиянка Виролайнен не ощущает себя предателем после смены гражданства
Бывшая биатлонистка сборной России Дарья Виролайнен призналась, что обязательно будет приезжать в Россию после смены спортивного гражданства на финское. Ее слова передает "Матч ТВ".
"Я особенно не читаю соцсети, нет времени. В прошлом году тоже я не придавала этому значение. Не знаю, что там говорили, что я "предательница" и так далее... Я себя таковой не ощущаю. Переехала в Финляндию достаточно давно, я еще бегала за российскую команду тогда. Переехали в 2016 году. Дети учатся и в садик в Финляндии ходят. Надеюсь, что люди с пониманием отнесутся. У меня появился еще один шанс проявить себя на международной арене, хочу его использовать", - сказала Виролайнен.
Виролайнен — победительница и бронзовый призер чемпионата Европы по биатлону 2017 года. Спортсменка замужем за бывшим белорусским лыжником Романом Виролайненом.
В январе 2022 года у пары родился третий сын. Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В сентябре 2022 года организация объявила об их отстранении на неопределенный срок.