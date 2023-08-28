Российский биатлонист-чемпион оценил вероятность ухода в политику

Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков оценил вероятность ухода в политику. Об этом он рассказал на странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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Один из пользователей задал спортсмену вопрос о том, видит ли он себя в политике после завершения карьеры.

«Характер не подходит», — ответил 32-летний Бабиков.

Бабиков — чемпион мира 2017 года в мужской эстафетной гонке. Он также является четырехкратным чемпионом Европы и многократным призером Кубка мира.