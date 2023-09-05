Тренер по биатлону украл 11 тысяч патронов

По версии следствия, в 2019 году обвиняемый, будучи тренером по стрельбе, присваивал неиспользованные в тренировочном процессе патроны спортсменов, указывая в ведомостях, что все боеприпасы израсходованы. Всего он похитил 11 244 патрона, причинив ущерб организациям на общую сумму 83,9 тысячи рублей.