Логинов выступит на летнем этапе Кубка Содружества по биатлону в Сочи

— В четверг увидим Логинова, который пропустил практически весь прошлый сезон. Также в Сочи приехала Ульяна Нигматуллина, которая в феврале родила дочь. Она здесь с дочерью и мамой, потренировалась и призналась, что хочет пробежать весь сезон качественно и по максимуму поблистать в гонках, — рассказал Занин в эфире «Матч ТВ».