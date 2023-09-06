Логинов выступит на летнем этапе Кубка Содружества по биатлону в Сочи
Двукратный призер Олимпийских игр Александр Логинов выступит на этапе Альфа Банк Кубка Содружества по биатлону в Сочи, сообщил корреспондент «Матч ТВ» Дмитрий Занин.
В четверг в Сочи стартует этап Кубка Содружества по летнему биатлону. Сперва на старт спринтерской гонки выйдут мужчины, затем — женщины.
— В четверг увидим Логинова, который пропустил практически весь прошлый сезон. Также в Сочи приехала Ульяна Нигматуллина, которая в феврале родила дочь. Она здесь с дочерью и мамой, потренировалась и призналась, что хочет пробежать весь сезон качественно и по максимуму поблистать в гонках, — рассказал Занин в эфире «Матч ТВ».