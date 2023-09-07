Поварницын назвал непростительными промахи в спринте на Кубке Содружества

— Два промаха — это непростительно для такого спринта. Хотя в целом погода позволяла стрелять «на ноль». На тренировке хорошо прошел стрельбу, но было нервное напряжение, нужно над собой работать. У нас сейчас такой этап подготовки, что нужно показать всё, что я наработал, — сказал Поварницын в эфире «Матч ТВ».