Поварницын назвал непростительными промахи в спринте на Кубке Содружества

Российский биатлонист Александр Поварницын в эфире «Матч ТВ» заявил, что допустил непростительные промахи на огневом рубеже в спринтерской гонке на роллерах на этапе Альфа Банк Кубка Содружества в Сочи.
Поварницын занял второе место с двумя промахами. Первое у Антона Смольского, третьим стал Никита Поршнев.
— Два промаха — это непростительно для такого спринта. Хотя в целом погода позволяла стрелять «на ноль». На тренировке хорошо прошел стрельбу, но было нервное напряжение, нужно над собой работать. У нас сейчас такой этап подготовки, что нужно показать всё, что я наработал, — сказал Поварницын в эфире «Матч ТВ».
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