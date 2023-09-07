Биатлонист Логинов признался, что летом хотел завершить карьеру

«Мысли о завершении карьеры были. Я даже больше скажу, что с этими мыслями я жил всю весну, весь июнь и июль. Только в августе я старался убирать подальше их. Есть ответственность перед всеми, поэтому принял решение идти дальше», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».