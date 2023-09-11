Губерниев рассказал о недоплаченных биатлонистам призовых

«Если у Майгурова все хорошо в финансовом плане, это не значит, что такое же положение у всех спортсменов. СБР в прошлом сезоне обладал огромным бюджетом и абсолютно точно недоплачивал биатлонистам призовые», — поделился он, добавив, что задача Майгурова заключается в том, чтобы спортсмены не спрашивали о деньгах.