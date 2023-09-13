Йоханнес Бе: «Я не получаю никакой помощи»

«Дома я тренируюсь в одиночестве. Есть только я и тренажёрный зал в подвале. Я знаю, что в новом сезоне только от меня зависит, стану ли я лучшим в мире. Потому что я не получаю никакой помощи. Мне приходится справляться со всем самостоятельно», — приводит слова Бё TV2.