Александр Тихонов раскритиковал российских биатлонистов

Александр Тихонов: «Когда смотришь наших биатлонистов, у многих замечаешь высокомерие и претензии на высокий пьедестал, но у нас нет звезд мирового уровня»
Александр Тихонов считает, что в российском биатлоне нет звезд мирового уровня.
«Когда смотришь и читаешь наших биатлонистов, у многих замечаешь определенное высокомерие и претензии на высокий пьедестал, но, как показывает практика, у нас нет звезд мирового уровня.
Не стоит говорить, что мы бы там всех обыграли. Результат в Сочи (на первом этапе Альфа-Банк Кубка Содружества – Sports.ru) для меня неудовлетворительный в плане стрельбы у всех, в плане хода у большинства.
У белорусов меньше народа занимается биатлоном, и они нас обыгрывают. Посмотрим, какие результаты будут зимой», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион.
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