Нигматуллина рассказала, как могла завершить карьеру из‑за депрессии

Призер Олимпийских игр по биатлону Ульяна Нигматуллина рассказала о самом сложном периоде в своей спортивной карьере.

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— Что стало нижней ступенью вашего падения?

— 2019 год, когда не прошла отбор в основную команду. Я занималась с Виталием Норицыным, и уже летняя подготовка по многим причинам сложилась так себе.

Это был год после Олимпиады в Пхёнчхане, очень тяжелый для меня и какой то несуразный. Было депрессивное состояние, внутреннее выгорание. Ну, а после того, как в ноябре я никуда не отобралась, поняла: терять уже нечего. Как раз тогда мы начали работать вместе с Ильшатом.

— И это, получается, оказалось благом?

— Да. Теперь всегда пытаюсь держать в уме, что даже серьёзные неудачи способны помочь изменить жизнь к лучшему.

— Мы с вами почти не общались на ОИ 2018, поскольку там стоял дикий холод и все спортсмены сразу убегали с тренировок в раздевалки. Но у меня тем не менее сложилось впечатление, что депрессивное состояние было уже там. Причем не только у вас одной.

— Это правда. Лично я очень ждала этого праздника. Была в свое время на детских Олимпиадах, представляла примерно, как классно это может быть в варианте настоящих Игр. А тут всё такое серое, холодное, неудобное…

— И сборная — четыре человека против всего мира.

— Да. Сложно было вообще назвать командой столь ограниченное количество людей. Мы изо всех сил старались держаться тогда друг за друга.

— Мне кажется, пережив подобное, большинство задумалось бы: а стоит ли продолжать?

— Я тоже об этом размышляла. Когда стартовал следующий сезон, даже просила дать мне возможность уехать со сборов и не бежать отбор. Казалось, всё, что я делаю, абсолютно бессмысленно. Не хотелось вообще ничего! Но меня уговорили остаться, — цитирует Нигматуллину RT.