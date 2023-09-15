Батлонист Серохвостов оценил свою форму на 1,5 из 10

«Да, я выступлю на чемпионате России в Тюмени: пробегу спринт и, если попаду, эстафету. Если оценивать состояние по десятибалльной шкале, то, наверное, на полтора из десяти, судя по сегодняшней работе. Но, надеюсь, завтра будет побольше сил, хорошо высплюсь, поем и покажу тот уровень, на котором я сейчас нахожусь», — приводит слова Серохвостова пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).