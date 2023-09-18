Майгуров рассказал, по каким критериям будет оценена работа тренеров биатлонной сборной

«Сегодня приняли абсолютно новый документ, который называется «Критерии оценки работы тренеров сборных команд». Если раньше на весенних тренерских советах по окончании сезона можно было оценивать работу тренера по выступлениях на международных соревнованиях, то есть есть медали на чемпионате мира, как выступаем на Кубке мира, Олимпийских играх – был определённый результат, по которому можно было оценивать. К сожалению, пока мы лишены права участвовать на международном уровне, было предложение со стороны вице-президента по спорту создать такой документ.



Этот документ основывается на результатах спортсменов, которые находятся в группах. Это не только заняли ли они то или иное место на том или ином соревновании, но и в целом улучшил ли спортсмен свой средний показатель стрельбы или свою скорость передвижения по дистанции. На сегодня мы знаем средний показатель стрельбы лидеров мирового биатлона, под этот же показатель мы ставим задачи, чтобы наши спортсмены тоже были на этом уровне, то же касается дистанционной скорости.



Есть показатели за последние 2-3 года. И руководство СБР, и тренеры сборной, и члены тренерского совета, региональных команд видят, прибавляет ли спортсмен, находясь в сборной команде, по качеству стрельбу и по скорости или наоборот он регрессирует или стагнирует. Поэтому и были определены эти критерии, на основании которых будет дана оценка – удовлетворительно или неудовлетворительно. Это не говорит о том, что тренеры, которые получают ту или иную оценку остаются работать или не остаются работать. Это так же будет вынесено на обсуждение тренерского совета, который будет принимать решения о доверии и работе дальше», — сказал Майгуров в эфире «Чемпионата».