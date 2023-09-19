Стрельцов выиграл индивидуальную гонку на ЧР по летнему биатлону

Кирилл Стрельцов выиграл индивидуальную гонку на 20 километров на Альфа Банк чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени.

Позже состоится женская индивидуальная гонка на 15 км. Прямую трансляцию гонки смотрите на канале «Матч ТВ» с 11:45 (мск), а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.