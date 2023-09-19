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Стрельцов выиграл индивидуальную гонку на ЧР по летнему биатлону

Кирилл Стрельцов выиграл индивидуальную гонку на 20 километров на Альфа Банк чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени.

Стрельцов выиграл индивидуальную гонку на ЧР по летнему биатлону
© РИА Новости

Спортсмен показал время 51 минуту 9 секунд, допустив один промах.

Второе место занял Никита Поршнев (+2,8), третьим стал Евгений Емерхонов (+10,0).

Позже состоится женская индивидуальная гонка на 15 км. Прямую трансляцию гонки смотрите на канале «Матч ТВ» с 11:45 (мск), а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.

Альфа Банк чемпионат России. Тюмень

Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км

1. Кирилл Стрельцов (Московская область) — 51.09,00 (1 промах)

2. Никита Поршнев (ХМАО Югра) — +2,8 (1)

3. Евгений Емерхонов (Республика Татарстан) +10,0 (1).