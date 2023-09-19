Стрельцов выиграл индивидуальную гонку на ЧР по летнему биатлону

Кирилл Стрельцов выиграл индивидуальную гонку на 20 километров на Альфа Банк чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени.
Спортсмен показал время 51 минуту 9 секунд, допустив один промах.
Второе место занял Никита Поршнев (+2,8), третьим стал Евгений Емерхонов (+10,0).
Позже состоится женская индивидуальная гонка на 15 км. Прямую трансляцию гонки смотрите на канале «Матч ТВ» с 11:45 (мск), а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.
Альфа Банк чемпионат России. Тюмень
Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км
1. Кирилл Стрельцов (Московская область) — 51.09,00 (1 промах)
2. Никита Поршнев (ХМАО Югра) — +2,8 (1)
3. Евгений Емерхонов (Республика Татарстан) +10,0 (1).