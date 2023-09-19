Тихонов заявил, что Губерниеву могут дать героя России

– Кто-то из команды подсунул! Я ничему не удивлюсь! Если порыться, то лет 10 назад и героев России получали с «черного хода». Губерниев получил звание заслуженного журналиста России? (смеется). Скажу так – наверное, журналист должен быть журналистом, а комментатор комментатором. Не удивлюсь, если ему героя дадут. Смотря, кто пропихнет. Я категорически против того, чтобы у нас свершались такие дела. Где биатлон с Дмитрием Губерниевым? – сказал Тихонов.