Тихонов заявил, что Губерниеву могут дать героя России
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону, многократный чемпион мира Александр Тихонов в разговоре с корреспондентом «Спорта День за Днем» Даниилом НЮХИНЫМ отреагировал на присуждение комментатору Дмитрию Губерниеву звания заслуженного журналиста России.
Указ о присвоении Губерниеву звания заслуженного журналиста России был подписан президентом страны Владимиром Путиным 19 сентября.
– Кто-то из команды подсунул! Я ничему не удивлюсь! Если порыться, то лет 10 назад и героев России получали с «черного хода». Губерниев получил звание заслуженного журналиста России? (смеется). Скажу так – наверное, журналист должен быть журналистом, а комментатор комментатором. Не удивлюсь, если ему героя дадут. Смотря, кто пропихнет. Я категорически против того, чтобы у нас свершались такие дела. Где биатлон с Дмитрием Губерниевым? – сказал Тихонов.
Между Тихоновым и Губерниев долгое время существует конфликт, в ходе которого оппоненты заочно нелестно отзываются друг о друге через СМИ. В своих комментариях тележурналист доходил до прямых оскорблений бывшего биатлониста.